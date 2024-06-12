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Стала известна причина смерти известной защитницы и стилиста Шуры "Ялты" Рязанцевой: подробности

Среда 12 июня 2024 15:27
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Стала известна причина смерти известной защитницы и стилиста Шуры "Ялты" Рязанцевой: подробности Светлая память защитнице Украины (фото: facebook.com/sashaa.ryazanceva)
Автор: Ирина Костенко

Во вторник, 11 июня, стало известно о смерти военнослужащей Александры (Шуры) Рязанцевой с позывным "Ялта", которая раньше работала стилистом во многих известных проектах и даже одевала Владимира Зеленского. О трагическом известии сообщила ее сестра Валерия.

РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Крим" рассказывает, что стало причиной трагического события.

Причина смерти Шуры Рязанцевой

Согласно предоставленной журналистам пресс-службой 78 отдельного десантно-штурмового полка (ОДШП) информации, Александра умерла от сердечной недостаточности.

Произошло это в одной из больниц Житомира.

В пресс-службе 78 ОДШП уточнили, что в медицинской справке, предоставленной врачами, причиной смерти указана именно сердечная недостаточность.

Отмечается также, что Шура Рязанцева переводилась в другое подразделение. До перевода ей оставался один день.

Сообщение о гибели

О трагической гибели "Ялты" стало известно во вторник, 11 июня, из сообщений в социальных сетях.

"К большому сожалению, Шурочки больше нет…", - написала ее сестра Валерия.

На фронте погибла защитница Украины и стилистка &quot;Квартала 95&quot; Шура Рязанцева с позывным &quot;Ялта&quot;

Пост Валерии Рязанцевой (скриншот: facebook.com/valeriya.ryazanceva)

Жизнь и достижения Шуры Рязанцевой

Шура "Ялта" Рязанцева - уроженка Крыма.

До полномасштабного вторжения РФ девушка работала стилисткой, хотя во время Революции Достоинства спасала раненых на улице Институтской.

В рамках профессиональной карьеры Александра одевала актеров "Квартала 95", проекта "Орел и Решка", руководила службой стиля на телеканале "Интер", даже была личным стилистом президента Владимира Зеленского.

В 2014 году, уже после оккупации полуострова россиянами, Рязанцева отправилась в родной Крым, где попала во вражеский плен (там она пробыла пять дней).

На фронте погибла защитница Украины и стилист &quot;Квартала 95&quot; Шура Рязанцева с позывным &quot;Ялта&quot;

Шура "Ялта" Рязанцева (фото: facebook.com/sashaa.ryazanceva)

В первый день полномасштабного вторжения РФ Шура Рязанцева пошла в столичный военкомат, после чего вступила в подразделение территориальной обороны.

Служила в десантно-штурмовых войсках, занималась волонтерством (собирая средства для нужд Вооруженных сил Украины).

2 июня Александре исполнилось 40 лет.

"Сегодня мне 40 лет… недавно я присоединилась к новому военному подразделению при ДШУ, хочу собрать для обновления амуниции", - написала она тогда и опубликовала свою фотографию.

На фронте погибла защитница Украины и стилист &quot;Квартала 95&quot; Шура Рязанцева с позывным &quot;Ялта&quot;

Невероятно талантливая и мужественная "Ялта" (скриншот: facebook.com/sashaa.ryazanceva)

Напомним, ранее мы рассказывали о 10-летней обороне Авдеевки.

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