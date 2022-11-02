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Стала відома підсумкова явка на парламентських виборах в Ізраїлі

Фото: Біньямін Нетаньяху (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Явка на дострокові парламентські вибори в Ізраїлі склала 71,3%, загалом проголосували майже 5 млн ізраїльтян. Це найвища явка із 2015 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦВК країни.

Станом на 22:00 проголосувало 4 843 023 ізраїльтян, відсоток тих, хто проголосував, склав 71,3%, повідомила ізраїльська ЦВК.

1 листопада в Ізраїлі відбулися вибори до Кнесету. Це п'яті парламентські вибори в країні за останні три з половиною роки.

Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розраховує знову очолити уряд. Згідно з екзит-полами, права партія "Лікуд" під керівництвом пана Нетаньяху набирає від 61 до 62 мандатів зі 120.

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Ізраїль