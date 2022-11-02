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Стала известна итоговая явка на парламентских выборах в Израиле

Фото: Біньямін Нетаньяху (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Явка на досрочные парламентские выборы в Израиле составила 71,3%, всего проголосовали почти 5 млн израильтян. Это самая высокая явка с 2015 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦИК страны.

По состоянию на 22:00 проголосовало 4 843 023 израильтянина, процент проголосовавших составил 71,3%, сообщил израильский ЦИК.

1 ноября в Израиле прошли выборы в Кнессет. Это пятые парламентские выборы в стране за последние три с половиной года.

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает вновь возглавить правительство. Согласно экзит-полам, правая партия "Ликуд" под руководством господина Нетаньяху набирает от 61 до 62 мандатов из 120.

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Израиль