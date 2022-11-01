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Нетаньяху провів перші коаліційні переговори з лідерами партій правого боку

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Ізраїль, Вівторок 01 листопада 2022 23:22
Нетаньяху провів перші коаліційні переговори з лідерами партій правого боку Фото: Біньямін Нетаньяху (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Лідер партії "Лікуд" Біньямін Нетаньяху провів перші переговори із лідерами партій правого блоку. Вони потенційно можуть увійти до його майбутньої урядової коаліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kan.

Екзит-пол Kan прогнозує блоку правих політичних сил на чолі з "Лікудом" 62 мандати у 120-місцевому парламенті, достатніх для створення стійкої урядової коаліції, якщо розклад сил істотно не зміниться за офіційного підрахунку голосів.

Очікується, що "Лікуд" отримає 31 місце, тоді як партія нинішнього прем'єра Яїра Лапіда "Еш Атід" отримає лише 24 місця.

На попередніх виборах похибка екзит-полів становила лише кілька місць. Офіційні результати виборів мають бути опубліковані у середу.

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