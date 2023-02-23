"Стала центром континенту". Перед будівлею Єврокомісії підняли прапор України

Сьогодні, 23 лютого, перед будівлею Єврокомісії замайорів український прапор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн.
"Дух і рішучість наших українських друзів надихають усіх нас. Сьогодні ми з гордістю підіймати їхній прапор перед будівлею Єврокомісії", - заявила фон дер Ляйєн.
Вона зауважила, що колись Україна приєднається до європейської родини. І одного дня цей прапор щодня майорітиме високо в Брюсселі, "де йому по праву належить місце".
Нагадаємо, днями глава європейської дипломатії Жозепа Боррель заявив, що Україна вже стала членом європейської сім'ї.
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