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"Стала центром континента". Перед зданием Еврокомиссии подняли флаг Украины

Фото: перед зданием Еврокомиссии подняли флаг Украины (twitter.com vonderleyen)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 23 февраля, перед зданием Еврокомиссии підняли украинский флаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Дух и решимость наших украинских друзей вдохновляют всех нас. Сегодня мы с гордостью поднимаем их флаг перед зданием Еврокомиссии", - заявила фон дер Ляйен.

Она отметила, что когда-то Украина присоединится к европейской семье. И однажды этот флаг будет ежедневно развеваться высоко в Брюсселе, "где ему по праву принадлежит место".

Фото: перед зданием Еврокомиссии подняли флаг Украины (twitter.com vonderleyen)

Напомним, на днях глава европейской дипломатии Жозепа Боррель заявил, что Украина уже стала членом европейской семьи.

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ЕврокомиссияКиевУрсула фон дер Ляйен