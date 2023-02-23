"Стала центром континента". Перед зданием Еврокомиссии подняли флаг Украины

Сегодня, 23 февраля, перед зданием Еврокомиссии підняли украинский флаг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Дух и решимость наших украинских друзей вдохновляют всех нас. Сегодня мы с гордостью поднимаем их флаг перед зданием Еврокомиссии", - заявила фон дер Ляйен.
Она отметила, что когда-то Украина присоединится к европейской семье. И однажды этот флаг будет ежедневно развеваться высоко в Брюсселе, "где ему по праву принадлежит место".
Напомним, на днях глава европейской дипломатии Жозепа Боррель заявил, что Украина уже стала членом европейской семьи.
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