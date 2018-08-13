Стала известна зарплата директора Госбюро расследований за июль

Роман Труба в прошлом месяце заработал 66 тыс. гривен

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба в прошлом месяце заработал 66 тыс. гривен. Об этом сообщает "Слово и Дело".

Сообщается, что в эту сумму входят 52,9 тыс. гривен оклада и 13,2 тыс. гривен доплаты за выслугу лет.

В свою очередь первый заместитель Трубы Ольга Варченко заработала 61,7 тыс. гривен (фактически получила 49,6 тыс. гривен). Ее оклад составил 49,3 тыс. гривен, за выслугу лет - 12,3 тыс. гривен.

Еще один заместитель Александр Буряк за июль получил 53,2 тыс. гривен (с учетом налогов и сборов 42,9 тыс. гривен). Оклад чиновника - 42,6 тыс. гривен, доплата за выслугу лет - 10,7 тыс. гривен.

Напомним, в июле Труба рассказал, сколько будут зарабатывать работники руководящих должностей в Госбюро. По его слвоам, пока окончательного уровня зарплат для сотрудников ГБР еще не установлено. Однако уже известно, сколько примерно будут получать руководители отделов.

"Уровень (зарплат, - ред.) руководителей будет составлять не менее 40 тысяч гривен. Возможно, эти заработные платы меньше, чем в других правоохранительных органов", - сказал Труба.