Стала известна возможная дата встречи Трампа и Путина

Встреча Трампа и Путина возможно состоится 15 июля

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Вене (Австрия) возможно состоится 15 июля. Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на источники.

Сообщается, что подготовка к саммиту уже началась.

Издание пишет, что в австрийскую столицу на протяжении нескольких последних дней начали прибывать дипломаты из Вашингтона и Москвы. Они работают над уточнением деталей предстоящей встречи.

Кроме того, для обеспечения безопасности лидеров в столицу Австрии также уже были направлены российские и американские работники спецслужб.

Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявлял, что Трамп может встретиться с Путиным "в недалеком будущем". Ранее сообщалось, что Трамп планирует во время июльской поездки в Европу встретиться с российским президентом.

Также рассматриваются два варианта встречи лидеров США и России - на саммите НАТО в Брюсселе 11 июля или после визита Трампа в Британию 13 июля.