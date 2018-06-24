Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Стала известна возможная дата встречи Трампа и Путина

НовостиПолитика    24.06.2018 - 16:16
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Встреча Трампа и Путина возможно состоится 15 июля

Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Вене (Австрия) возможно состоится 15 июля. Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на источники.

Сообщается, что подготовка к саммиту уже началась.

Издание пишет, что в австрийскую столицу на протяжении нескольких последних дней начали прибывать дипломаты из Вашингтона и Москвы. Они работают над уточнением деталей предстоящей встречи.

Кроме того, для обеспечения безопасности лидеров в столицу Австрии также уже были направлены российские и американские работники спецслужб.

Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявлял, что Трамп может встретиться с Путиным "в недалеком будущем". Ранее сообщалось, что Трамп планирует во время июльской поездки в Европу встретиться с российским президентом.

Также рассматриваются два варианта встречи лидеров США и России - на саммите НАТО в Брюсселе 11 июля или после визита Трампа в Британию 13 июля. 

Генсек Совета Европы официально попросит Путина освободить Сенцова Процесс денуклеаризации Корейского полуострова уже начинается, - Трамп
Теги публикации: Владимир Путин, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Надя Дорофеева и Дмитрий Комаров просят помочь четырехлетней Кире
Внезапно: Борис Гребенщиков дал бесплатный концерт в Киеве (фото, видео)
"Как мне жаль": Лолита пожаловалась, что ее не пускают в Украину (фото)
"Мы очень боимся": продюсер Лободы рассказала, почему певица не выступает в Украине
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь