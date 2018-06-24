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Стала відома можлива дата зустрічі Трампа і Путіна

НовиниПолітика    24.06.2018 - 16:16
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Зустріч Трампа і Путіна можливо відбудеться 15 липня

Зустріч президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна у Відні (Австрія) можливо відбудеться 15 липня. Про це повідомляє австрійська газета Kronen Zeitung з посиланням на джерела.

Повідомляється, що підготовка до саміту вже почалася.

Видання пише, що в австрійську столицю на протязі декількох останніх днів почали прибувати дипломати з Вашингтона і Москви. Вони працюють над уточненням деталей майбутньої зустрічі.

Крім того, для забезпечення безпеки лідерів у столиці Австрії також вже були спрямовані російські та американські працівники спецслужб.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Майк Помпео заявляв, що Трамп може зустрітися з Путіним "в недалекому майбутньому". Раніше повідомлялося, що Трамп планує під час липневої поїздки в Європу зустрітися з російським президентом.

Також розглядаються два варіанти зустрічі лідерів США та Росії - на саміті НАТО в Брюсселі 11 липня або після візиту Трампа в Британію 13 липня.

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Теги публікації: Володимир Путін, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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