Стала відома суперниця Світоліної у третьому колі Australian Open

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Тенісистки грали між собою двічі

Китайська тенісистка Шуай Чжан пробилася до третього кола Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open) у Мельбурні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

42 ракетка світу в другому раунді у двох партіях обіграла представницю Чехії Христину Плішкову - 6:3, 7:5. Тривалість протистояння склала 1 годину 33 хвилини.

За вихід до четвертого кола китаянка посперечається з українкою Еліною Світоліною.

Shuai Zhang def. Kr. Pliskova 6-2 6-3, sets up 3R clash with Elina Svitolina. #AusOpen pic.twitter.com/O2DLAohSvE — #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2019

Тенісистки зустрічалися між собою двічі - обидва рази перемогу святкувала українка. Спочатку Світоліна обіграла представницю Китаю в 2016 році в другому колі турніру Premier Mandatory в Майамі, а через два роки - на виставковому турнірі Tie Break Tens в Нью-Йорку.

Нагадаємо, пізніше сьогодні в Мельбурні має зіграти ще одна українка, Даяна Ястремська, яка в матчі першого кола перемогла 75 тенісистку світу Саманту Стосур з Австралії - 7:5, 6:2.