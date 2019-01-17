ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Стала відома суперниця Світоліної у третьому колі Australian Open

Новини » Спорт    17.01.2019 - 11:22
Стала відома суперниця Світоліної у третьому колі Australian Open
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Тенісистки грали між собою двічі

Китайська тенісистка Шуай Чжан пробилася до третього кола Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open) у Мельбурні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

42 ракетка світу в другому раунді у двох партіях обіграла представницю Чехії Христину Плішкову - 6:3, 7:5. Тривалість протистояння склала 1 годину 33 хвилини.

За вихід до четвертого кола китаянка посперечається з українкою Еліною Світоліною.

Тенісистки зустрічалися між собою двічі - обидва рази перемогу святкувала українка. Спочатку Світоліна обіграла представницю Китаю в 2016 році в другому колі турніру Premier Mandatory в Майамі, а через два роки - на виставковому турнірі Tie Break Tens в Нью-Йорку.

Нагадаємо, пізніше сьогодні в Мельбурні має зіграти ще одна українка, Даяна Ястремська, яка в матчі першого кола перемогла 75 тенісистку світу Саманту Стосур з Австралії - 7:5, 6:2.

Цуренко поступилася у другому колі Australian Open Світоліна з впевненої перемоги стартувала на Australian Open
Новини України ТеннисЭлина СвитолинасоревнованияAustralian Open
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся