Стала известна причина заражения дизентерией в лагере в Донецкой области

Одна из сотрудниц пищеблока детского лагеря болела дизентерией

Источником заражения дизентерией в Донецкой области, которую подтвердили у 60 пострадавших, оказалась сотрудница пищеблока детского лагеря в Донецкой области. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как сообщается, эксперты утверждают, что детей заразили острой дизентерией Зонне. Это заболевание, по мнению специалистов, предается только от человека к человеку. Вероятнее всего, рассказывают в лаборатории, работники столовой, болеющие дизентерией, грязными руками раскладывали пищу детям.

"Дизентерия детям дошла из борща по-украински, который был приготовлен, и из овсяной каши. Источником заболевания послужила сотрудница пищеблока, которая была носителем. То есть, у нее не было клинических проявлений, а возбудитель в ней присутствовал", - сообщила заведующая отделением эпидемиологических исследований Донецкого областного лабораторного центра Виктория Бочко.

Она отметила, что заражение также стало возможным из-за того, что на предприятии было множество санитарных нарушений.

Напомним, ранее сообщалось, что отравление в детском лагере в Донецкой области произошло 16 июля.