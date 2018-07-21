Дизентерия подтверждена у 60 пострадавших от отравления в лагере в Донецкой области

В настоящее время 30 пострадавших в результате отравления в Донецкой области детей уже готовят к выписке

Дизентерия подтверждена у 60 пострадавших в результате отравления в детском лагере в Донецкой области. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Дизентерия подтверждена у 56 детей и 4 взрослых. Это последняя информация на этот момент относительно массового отравления в лагере "Орленок", - написала она.

Так, по словам Денисовой, диагноз "дизентерия" подтвержден у 22 человек, госпитализированных в больницу Славянска, где в стационаре сейчас находятся 16 детей. В больнице г. Лиманы диагноз подтвердился у 5 человек, здесь в стационаре находятся 7 детей. В больнице Краматорска подтвердился диагноз у 22 госпитализированных, в стационаре находится один ребенок и один взрослый.

Также, по сообщению омбудсмена, в Мирнограде врачи подтвердили диагноз у 6 человек, в стационаре находятся - 3 человека; в Костянтиновке - подтвержден диагноз у одного, в стационаре также один человек; в Дружковке - подтвержден диагноз у 4-х человек, в стационаре - 7 человек.

"Состояние больных ближе к удовлетворительному. Завершается курс антибактериальной терапии. 30 детей уже готовят к выписке", - добавила она.

Фото: Денисова посетила пострадавших в больнице (facebook.com/denisovaombudsman)

Отметим, отравление в детском лагере в Донецкой области произошло 16 июля, несколько дней после отравления число пострадавших продолжало увеличиваться. В общем, в результате отравления пострадали почти 100 человек, большинство из которых дети. Сейчас лагерь закрыт, происшествие расследует полиция.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что причиной отравления в лагере "Орленок" стала дизентерия.

По словам Денисовой, отравление детей в Донецкой области - самое масштабное за последние годы.