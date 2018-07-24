Стала відома причина зараження дизентерією в таборі в Донецькій області

Одна із співробітниць харчоблоку дитячого табору хворіла на дизентерію

Джерелом зараження дизентерією в Донецької області, яку підтвердили у 60 постраждалих, виявилася співробітниця харчоблоку дитячого табору в Донецькій області. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як повідомляється, експерти стверджують, що дітей заразили гострою дизентерію Зонне. Це захворювання, на думку спеціалістів, передається тільки від людини до людини. Найімовірніше, розповідають в лабораторії, працівники їдальні, хворіють дизентерією, брудними руками розкладали їжу дітям.

"Дизентерія дітям дійшла з борщу по-українськи, який був приготований, і з вівсяної каші. Джерелом захворювання стала працівниця харчоблоку, яка була носієм. Тобто, у неї не було клінічних проявів, а збудник у ній був присутній", - повідомила завідувачка відділом епідеміологічних досліджень Донецького обласного лабораторного центру Вікторія Бочко.

Вона зазначила, що зараження також стало можливим через те, що на підприємстві було безліч санітарних порушень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що отруєння в дитячому таборі у Донецькій області сталося 16 липня.