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Стала відома причина затримання голови "Укрексімбанку"

Новини » Суспільство     16.11.2019 - 16:46
Стала відома причина затримання голови "Укрексімбанку"
Фото: Олександр Гриценко (відео скріншот)

Гриценко затриманий співробітниками СБУ за дорученням Генпрокуратури в рамках кримінального провадження

Голова правління "Укрексімбанку" Олександр Гриценко затриманий співробітниками Служби безпеки України за дорученням Генеральної прокуратури в рамках кримінального провадження. Про це заявила СБУ в своєму Telegram-каналі.

Гриценка підозрюють у створенні злочинної організації, присвоєнні майна шляхом зловживання службовим становищем, відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.

"Ніякого викрадення одного з членів правління АТ "Укрексімбанк" не було. Він був затриманий співробітниками Служби безпеки України за дорученням Генеральної прокуратури України в рамках кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 ("Створення злочинної організації"), ч. 5 ст. 191("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"), ч. 3 ст. 209 ("Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом") Кримінального кодексу України. Затримання відбувалося виключно в рамках чинного законодавства. Затриманий поміщений в ізолятор тимчасового утримання", - заявили в СБУ.

Справа веде Генеральна прокуратура України.

Нагадаємо, за словами джерел РБК-Украина, затримання провела група прокурора Костянтина Кулика.

Раніше повідомлялося, що Гриценко нібито викрали. Зокрема, за словами його родичів, банкіра заштовхали в чорний мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку.

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