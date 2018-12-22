ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Стала відома причина вибуху на різдвяній ярмарці у Львові

Новини » Надзвичайні події    22.12.2018 - 17:16
Стала відома причина вибуху на різдвяній ярмарці у Львові
Фото: пожежа на ярмарці у Львові (dsns.gov.ua)

На ярмарці вибухнув газовий балон

Причиною вибуху на різдвяній ярмарці у Львові стало порушення техніки безпеки, а саме використання газових балонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби міськради

Як зазначається, правила техніки безпеки порушила один із підприємців. Її дії будуть аналізувати правоохоронні органи. 

"Сьогодні чітко зрозуміло, що є грубе порушення техніки безпеки. Заборонено використовувати газові балони і підприємець на свій страх і ризик це зробила. Думаю, правоохоронні органи проведуть розслідування і винні мають бути притягнені до відповідальності", - заявив мер міста Андрій Садовий. 

Повідомляється, що у Львівській міській раді відбулось позапланове засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС щодо ситуації, яка сталася. Комісія прийняла рішення призупинити роботу ярмарків на просп. Свободи, пл. Ринок та просп. Червоної Калини на час роботи районних комісій з обстеження.

Як зазначається, комісії мають до 17.00 год. 23 грудня обстежити ярмарки на наявність газового устаткування та перевірити стан їх протипожежної безпеки. Опісля буде прийнято відповідне рішення про доцільність відновлення роботи ярмарків.

Нагадаємо, за фактом події було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні близько 13:15 на різдвяному ярмарку в центрі Львова сталася пожежа. За попередньою інформацією загорання сталося в одній з хатинок. 

Пожежа у Львові: в поліції розповіли про кількість постраждалих У ДСНС назвали число загиблих на пожежах за тиждень
Новини України ЛьвівЛьвівпожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся