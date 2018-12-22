Стала відома причина вибуху на різдвяній ярмарці у Львові

Фото: пожежа на ярмарці у Львові (dsns.gov.ua)

На ярмарці вибухнув газовий балон

Причиною вибуху на різдвяній ярмарці у Львові стало порушення техніки безпеки, а саме використання газових балонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби міськради.

Як зазначається, правила техніки безпеки порушила один із підприємців. Її дії будуть аналізувати правоохоронні органи.

"Сьогодні чітко зрозуміло, що є грубе порушення техніки безпеки. Заборонено використовувати газові балони і підприємець на свій страх і ризик це зробила. Думаю, правоохоронні органи проведуть розслідування і винні мають бути притягнені до відповідальності", - заявив мер міста Андрій Садовий.

Повідомляється, що у Львівській міській раді відбулось позапланове засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС щодо ситуації, яка сталася. Комісія прийняла рішення призупинити роботу ярмарків на просп. Свободи, пл. Ринок та просп. Червоної Калини на час роботи районних комісій з обстеження.

Як зазначається, комісії мають до 17.00 год. 23 грудня обстежити ярмарки на наявність газового устаткування та перевірити стан їх протипожежної безпеки. Опісля буде прийнято відповідне рішення про доцільність відновлення роботи ярмарків.

Нагадаємо, за фактом події було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні близько 13:15 на різдвяному ярмарку в центрі Львова сталася пожежа. За попередньою інформацією загорання сталося в одній з хатинок.