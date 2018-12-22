Во Львове после пожара закрыли работу рождественской ярмарки

Фото: пожар во Львове (lviv.dsns.gov.ua)

Полиция открыла уголовное дело

Власть Львова приняла решение о закрытии рождественской ярмарки после взрыва в субботу 22 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Как отмечается, решение было принято по результатам оперативного совещания на месте происшествия со структурными подразделениями города и чрезвычайными службами.

Кроме того, в прес-службе полиции сообщили, что по факту происшествия было открыто уголовное производство по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы.

В настоящее время полицейские устанавливают причину возгорания, проводится досудебное расследование. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, а также сотрудники других подразделений полиции.

Напомним, сегодня около 13:15 на рождественской ярмарке в центре Львова произошел пожар. По предварительной информации возгорание произошло в одном из домиков. Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице сообщил, что сначала был слышен взрыв, после чего один из домиков загорелся.

Позже в полиций сообщили, что за помощью к врачам обратились трое человек. Диагноз пострадавших не комментируют.