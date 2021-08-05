Стала известна причина смерти Марчука

Сегодня стало известно о смерти бывшего премьера Украины Евгения Марчука. В Службе безопасности Украины назвали причину его смерти.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.
Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность, сообщили в СБУ.
В пресс-службе сообщили, что роль Евгения Марчука в создании государства трудно переоценить.
"С ним связано и ассоциируется становление СБУ как органа, который защищает национальную безопасность Украины. Он возглавлял правительство, был генералом армии и представлял Украину в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях", - говорится в сообщении.
Напомним, бывший премьер Украины Евгений Марчук умер 5 августа 2021 года. РБК-Украина рассказало, кем он был.
Украинская делегация в ТКГ выразила соболезнования родным и близким покойного.