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Стала відома причина смерті Марчука

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні стало відомо про смерть колишнього прем'єра України Євгена Марчука. В Службі безпеки України назвали причину його смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він страждав, та спровокувала гостру серцево легеневу недостатність, повідомили в СБУ.

У прес-службі повідомили, що роль Євгена Марчука у державотворенні України важко переоцінити.

"З ним пов’язане та асоціюється становлення СБУ як органу, який захищає національну безпеку України. Він очолював уряд, був генералом армії та представляв Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, колишній прем'єр України Євген Марчук помер 5 серпня 2021 року. РБК-Україна розповіло, ким він був.

Українська делегація в ТКГ висловила співчуття рідним і близьким покійного.

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Евгений Марчук