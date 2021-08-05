Стала відома причина смерті Марчука

Сьогодні стало відомо про смерть колишнього прем'єра України Євгена Марчука. В Службі безпеки України назвали причину його смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу СБУ .

Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він страждав, та спровокувала гостру серцево легеневу недостатність, повідомили в СБУ.

У прес-службі повідомили, що роль Євгена Марчука у державотворенні України важко переоцінити.

"З ним пов’язане та асоціюється становлення СБУ як органу, який захищає національну безпеку України. Він очолював уряд, був генералом армії та представляв Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях", - йдеться у повідомленні.