Стала відома причина смерті Марчука

Сьогодні стало відомо про смерть колишнього прем'єра України Євгена Марчука. В Службі безпеки України назвали причину його смерті.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.
Коронавірусна хвороба загострила захворювання, на які він страждав, та спровокувала гостру серцево легеневу недостатність, повідомили в СБУ.
У прес-службі повідомили, що роль Євгена Марчука у державотворенні України важко переоцінити.
"З ним пов’язане та асоціюється становлення СБУ як органу, який захищає національну безпеку України. Він очолював уряд, був генералом армії та представляв Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, колишній прем'єр України Євген Марчук помер 5 серпня 2021 року. РБК-Україна розповіло, ким він був.
Українська делегація в ТКГ висловила співчуття рідним і близьким покійного.