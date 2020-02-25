Стала известна причина перестрелки в Днепре

Перестрелка в Днепре произошла из-за конфликта бытового характера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВС.

По информации правоохранителей, в ходе спецоперации было проведено более 20 обысков и изъято 6 автомобилей, на которых передвигались задержанные.

"Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия для задержания всех причастных к преступлению", - рассказал заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области Тарас Воликов.

Как сообщил заместитель начальника управления стратегических расследований Виктор Диденко, конфликт имел бытовой характер.

"Точно известно, что конфликт не связан с бизнес-интересами, а сферы деятельности обеих групп человек изучают следователи", - добавил он.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). За хулиганские действия с применением огнестрельного оружия всем участникам конфликта грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Сегодня всем задержанным планируется вручение сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в результате перестрелки в Днепре трое людей получили огнестрельные ранения. У двоих пострадавших ранения ног, у третьего - ранение шеи. Причина конфликта неизвестна.

Как сообщало РБК-Украина, во Днепре вечером 24 февраля 2020 года напротив школы №89 произошел инцидент со стрельбой: несколько неизвестных открыли огонь посреди улицы, перестрелка продолжалась некоторое время. Выстрелы, прозвучавшие серьезно напугали местных жителей. Правоохранители ввели план "Сирена".