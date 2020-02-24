ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Днепре произошла перестрелка возле школы, введен план перехвата

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 19:38
В Днепре произошла перестрелка возле школы, введен план перехвата
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас участников инцидента разыскивают

В Днепре произошла перестрелка, правоохранители ввели план "Сирена". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что из авто открыли стрельбу. Прозвучали несколько выстрелов, которые серьезно напугали людей. Затем внедорожники скрылись с места происшествия на высокой скорости.

"В Днепре вечером 24 февраля 2020 года на ул.Титова напротив школы №89 произошел инцидент со стрельбой: несколько неизвестных открыли огонь посреди улицы, перестрелка продолжалась некоторое время. Прозвучавшие выстрелы серьезно напугали местных жителей", - говорится в сообщении.

Сейчас участников инцидента разыскивают.

В Днепре правоохранители ввели план "Сирена".

Как сообщают СМИ, пострадали два человека и они сейчас госпитализированы в больницу.

Напомним, в Кропивницком нетрезвый мужчина открыл стрельбу по автомобилю патрульных полицейских. Инцидент произошел около полуночи 23 февраля. Неизвестный, увидев служебный автомобиль полицейских, открыл по нему огонь, после чего скрылся. Его задержали возле одного из развлекательных заведений спустя несколько часов.

Как сообщало РБК-Украина, 20 февраля в Одессе на остановке общественного транспорта произошла стрельба. В результате стрельбы один человек получил ранения.

В Днепре ночью горела многоэтажка В Днепре следователь требовал 250 тыс. грн за закрытие дела
Новости Украины ФК Днепрперестрелка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь