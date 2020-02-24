В результате перестрелки в Днепре трое людей получили огнестрельные ранения

Фото: перестрелка в Днепре (dp.informator.ua)

У двоих пострадавших ранение ног, у третьего - ранение шеи

В результате перестрелки в Днепре трое человек получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что у двоих пострадавших ранение ног, у третьего - ранение шеи. Причина конфликта неизвестна.

Также известно, что автомобиль Toyota Land Cruiser с места происшествия скрылся. Для поимки вероятных преступников по городу ввели оперативный план "Сирена".

Сейчас два мерседеса по-прежнему находятся на месте происшествия - на улице Титова. Там работают правоохранители, которые и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Днепре вечером 24 февраля 2020 напротив школы №89 произошел инцидент со стрельбой: несколько неизвестных открыли огонь посреди улицы, перестрелка продолжалась некоторое время. Выстрелы, прозвучавшие серьезно напугали местных жителей. Правоохранители ввели план "Сирена".

Как сообщало РБК-Украина, в Кропивницком нетрезвый мужчина открыл стрельбу по автомобилю патрульных полицейских. Инцидент произошел около полуночи 23 февраля. Неизвестный, увидев служебный автомобиль полицейских, открыл по нему огонь, после чего скрылся. Его задержали возле одного из развлекательных заведений спустя несколько часов.