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Стала известна причина обесточивания части Херсонской и Запорожской областей

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Украина, Понедельник 05 сентября 2022 18:50
Стала известна причина обесточивания части Херсонской и Запорожской областей Фото: Стала известна причина обесточивания Херсонской и Запорожской областей (wikimedia.org)
Автор: Дмитрий Браславский

Военные объяснили, почему на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей 5 сентября не было электричества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

"Российские оккупанты отключили Каховскую ГЭС, что привело к обесточиванию части Херсонской и Запорожской областей", - говорится в сообщении.

Военные констатируют, что это не первый случай противоправных действий врага в Херсонской области.

Напомним, что почти сутки в Бердянске не было света и воды.

Раньше электричества не было почти у всех оккупированных населенных пунктах-от Херсона до Бердянска.

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