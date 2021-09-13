Стала відома причина ДТП з українськими туристами в Туреччині

Фото: місце ДТП з українськими туристами в Туреччині (twitter com haber strateji)

Дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з українськими туристами в Туреччині сталася через серцевий напад у водія. Він помер на місці пригоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DHA.

Повідомляється, що у 54-річного водія автобуса на 13-му кілометрі траси Мугла-Денізлі стався серцевий напад, після чого некерований автобус виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автобусом, який віз студентів. Фото: ДТП з українськими туристами в Туреччині (twitter com haber strateji) За уточненою інформацією, в туристичному автобусі були понад 40 туристів з України та Росії. Водій помер на місці, ще 30 осіб постраждали, стан трьох студентів важкий.