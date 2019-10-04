Стала відома причина аварійної посадки Ан-12 під Львовом

Фото: літак Ан-12 під Львовом (facebook.com/vladyslav.kryklii)

У літака закінчилося пальне

Транспортний літак Ан-12 здійснив аварійну посадку поблизу міжнародного аеропорту "Львів" у зв'язку з закінченням пального. Про це на сторінці у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За даними міністра, аварійна посадка транспортного літака Ан-12 сталася у селі Сокільники, поблизу міжнародного аеропорту "Львів". Попередня причина аварійної посадки - закінчилося пальне.

Зазначається, що літак Ан-12 авіакомпанії "Україна-Аероальянс" здійснював чартерний вантажний рейс по маршруту Віго, що в Іспанії.

Нагадаємо, вранці 4 жовтня поблизу міжнародного аеропорту "Львів" сталася аварійна посадка транспортного літака Ан-12. Близько 7 ранку літак зник з радарів. Рятувальники виявили Ан-12 за 1,5 км від злітно-посадкової смуги.

Також РБК-Україна писало, що за попередніми даними ДСНС в результаті аварійної посадки Ан-12 під Льововом загинули щонайменше 3 людини, ще троє постраждали. Доля ще двох осіб, які перебували на борту, не відома.