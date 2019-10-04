ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стала відома причина аварійної посадки Ан-12 під Львовом

Новини » Надзвичайні події    04.10.2019 - 09:49
Стала відома причина аварійної посадки Ан-12 під Львовом
Фото: літак Ан-12 під Львовом (facebook.com/vladyslav.kryklii)

У літака закінчилося пальне

Транспортний літак Ан-12 здійснив аварійну посадку поблизу міжнародного аеропорту "Львів" у зв'язку з закінченням пального. Про це на сторінці у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За даними міністра, аварійна посадка транспортного літака Ан-12 сталася у селі Сокільники, поблизу міжнародного аеропорту "Львів". Попередня причина аварійної посадки - закінчилося пальне.

Зазначається, що літак Ан-12 авіакомпанії "Україна-Аероальянс" здійснював чартерний вантажний рейс по маршруту Віго, що в Іспанії.

Стала відома причина аварійної посадки Ан-12 під Львовом

Нагадаємо, вранці 4 жовтня поблизу міжнародного аеропорту "Львів" сталася аварійна посадка транспортного літака Ан-12. Близько 7 ранку літак зник з радарів. Рятувальники виявили Ан-12 за 1,5 км від злітно-посадкової смуги.

Також РБК-Україна писало, що за попередніми даними ДСНС в результаті аварійної посадки Ан-12 під Льововом загинули щонайменше 3 людини, ще троє постраждали. Доля ще двох осіб, які перебували на борту, не відома.

У Львові евакуювали аеропорт через повідомлення про мінування У Львові трамвай наїхав на пішохода
Новини України Львівпосадка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся