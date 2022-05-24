Стала известна новая дата "референдумов" в Херсоне и на Донбассе, - "Медуза"

По словам близких к администрации президента России источников, когда именно могут пройти "референдумы", зависит от ситуации на фронте. На сегодня самая реалистичная дата - 11 сентября, когда в России проходит единый день голосования.

Также по мнению собеседников "Медузы", в те же сроки может пройти "референдум" в Южной Осетии несмотря на то, что там уже объявили о голосовании 17 июля.

Кроме того, не исключено, что в сентябре может пройти плебисцит в Беларуси о "слиянии" с Россией.

"Но это если удастся продавить Лукашенко, который от такого сценария всячески уходит", - подчеркнул один из собеседников.