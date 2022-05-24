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Стала відома нова дата "референдумів" у Херсоні та на Донбасі, - "Медуза"

Фото: у Володимира Путіна не відмовилися від "приєднання" українських регіонів (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

У президента Росії Володимира Путіна не відмовилися від ідеї провести "референдуми" про включення окупованого Донбасу і Херсонської області до складу РФ. Вони можуть пройти 11 вересня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Медуза".

За словами близьких до Адміністрації президента Росії джерел, коли саме можуть пройти "референдуми", залежить від ситуації на фронті. На сьогодні найреалістичніша дата - 11 вересня, коли в Росії проходить єдиний день голосування.

Також на думку співрозмовників "Медузи", в ті ж терміни може пройти "референдум" в Південній Осетії незважаючи на те, що там вже оголосили про голосування 17 липня.

Крім того, не виключено, що у вересні може пройти плебісцит в Білорусі про "злиття" з Росією.

"Але це якщо вдасться продавити Лукашенка, який такого сценарію всіляко уникає", - підкреслив один зі співрозмовників.

Нагадаємо, раніше учасник російської переговорної делегації Леонід Слуцький заявив, що на Донбасі очікуються "знакові події", і підтвердив підготовку "референдумів".

До цього західна розвідка вважала, що Росія спробує приєднати окупований Донбас до середини травня.

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Володимир ПутінДонбасХерсонская областьРеферендумВійна Росії проти України