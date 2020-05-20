Стала известна дата возобновления курортного сезона на Бали

Правительство Индонезии озвучило дату вероятного старта курортного сезона на Бали. По прогнозам Министерства туризма, если число случаев коронавируса продолжит снижаться, туристов начнут принимать уже в октябре.

Об этом сообщает The Jakarta Post.

Открытие сезона в озвученные сроки будет возможно при условии сохранения положительной эпидемической ситуации в регионе. По состоянию на сегодняшний день на Бали зарегистрировано 348 случаев коронавируса и 4 смерти от инфекции. При этом по всей Индонезии число зараженных и умерших намного выше - почти 16,5 тыс. больных и более тысячи летальных случаев.

В Министерстве туризма Индонезии отметили, что будут стремиться оживить главные туристические направления, в том числе на Бали, если кривая заражений продолжит снижаться в период с июня по октябрь.

Экономика Бали во многом зависит от туристов. Валовой внутренний продукт (ВВП) острова сократился на 1,14% в годовом исчислении в январе-марте по сравнению с 2,97% роста в национальном масштабе.

Из-за пандемии коронавируса число иностранных туристов, прибывших в Индонезию, в марте сократилось более чем на 60%. Граждане Китая составляли большинство всех туристов, их число суменьшилось более чем на 97%.

Некоторые страны уже анонсировали начало туристического сезона на фоне смягчения карантинных ограничений. Среди таких стран Греция, Черногория, Грузия, Турция.

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