Курортний сезон на Балі можуть відновити в жовтні

Уряд Індонезії озвучив дату ймовірного старту курортного сезону на Балі. За прогнозами Міністерства туризму, якщо число випадків коронавірусу продовжить знижуватися, туристів почнуть приймати вже у жовтні.

Про це повідомляє The Jakarta Post.

Відкриття сезону у зазначені терміни буде можливим за умови збереження позитивної епідемічної ситуації в регіоні. Станом на сьогодні, на Балі зареєстровано 348 випадків коронавірусу і 4 смерті від інфекції. При цьому по всій Індонезії число заражених і померлих набагато вище - майже 16,5 тис. хворих і понад тисяча летальних випадків.

У Міністерстві туризму Індонезії зазначили, що будуть прагнути оживити головні туристичні напрямки, в тому числі на Балі, якщо крива заражень продовжить знижуватися в період з червня по жовтень.

Економіка Балі багато в чому залежить від туристів. Валовий внутрішній продукт (ВВП) острову скоротився на 1,14% в річному численні в січні-березні порівняно з 2,97% зростання в національному масштабі.

Через пандемію коронавірусу число іноземних туристів, які прибули в Індонезії, в березні скоротилося більш ніж на 60%. Громадяни Китаю становили більшість всіх туристів, їх кількість зменшилася більш ніж на 97%.

Деякі країни вже анонсували початок туристичного сезону на тлі пом'якшення карантинних обмежень. Серед таких країн Греція, Чорногорія, Грузія, Туреччина.

Про те, куди українці зможуть відправитися у найближчі місяці і чи стане внутрішній туризм альтернативою поїздці за кордон - у матеріалі РБК-Україна.