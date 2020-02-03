Стала известна дата съезда партии "Слуга народа"

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

На съезде планируется внести изменения в Устав и внутренний порядок партии

Всеукраинский съезд партии "Слуга народа" состоится 15 февраля. Об этом РБК-Украина сообщили представители политсилы в Верховной раде.

Так, на съезде будут присутствовать делегаты со всех регионов Украины.

"15 февраля состоится третий этап четвертого съезда политической партии "Слуга народа", - сообщил собеседник агентства.

"Планируется внесение изменений в Устав и внутренний порядок партии", - добавил он.

Напомним, 9 июня 2019 года в столице прошел внеочередной съезд политической партии "Слуга народа". Так, на съезде присутствовали действующий президент Украины Владимир Зеленский и члены его команды: глава Администрации президента Андрей Богдан, первый помощник Сергей Шефир, глава партии Дмитрий Разумков, заместители главы АП и советники президента.

Как писало РБК-Украина, политическая партия "Слуга народа" также провела партийный съезд 10 ноября.

Так, 10 ноября украинский нардеп Александр Корниенко возглавил партию "Слуга народа" после того, как Дмитрий Разумков снял с себя полномочия. Корниенко был избран партией единогласно и ранее занимал пост заместителя главы парламентской фракции.