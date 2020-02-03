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Стала відома дата з'їзду партії "Слуга народу"

Новини » Політика     03.02.2020 - 13:07
Стала відома дата з'їзду партії "Слуга народу"
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

На з'їзді планується внести зміни в Устав та внутрішній порядок партії

Всеукраїнський з’їзд партії "Слуга народу" відбудеться 15 лютого. Про це РБК-Україна повідомили представники політсили у Верховній раді.

Так, на з’їзді будуть присутні делегати з усіх регіонів України.

"15 лютого відбудеться третій етап четвертого з’їзду політичної партії "Слуга народу", - повідомив співрозмовник агентства.

"Планується внесення змін в Устав та внутрішній порядок партії", - додав він.

Нагадаємо, 9 червня 2019 року в столиці пройшов позачерговий з'їзд політичної партії "Слуга народу". Так, на з'їзді були присутні діючий президент України Володимир Зеленський і члени його команди: глава Адміністрації президента Андрій Богдан, перший помічник Сергій Шефір, глава партії Дмитро Разумков, заступники глави АП і радники президента.

Як писало РБК-Україна, політична партія "Слуга народу" також провела партійний з'їзд 10 листопада.

Так, 10 листопада український нардеп Олександр Корнієнко очолив партію "Слуга народу" після того, як Дмитро Разумков зняв з себе повноваження. Корнієнко був обраний партією одноголосно і раніше займав пост заступника глави парламентської фракції.

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