Стала известна дата саммита Украина-ЕС

Следующий саммит Украина-ЕС состоится 8 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

Он нагололошує, что со стороны Евросоюза в саммите примет участие президент Европейского совета Дональд Туск. Вместе с тем, кто будет представлять Украину станет известно после выборов президента.

"Следующий саммит Украина-ЕС состоится 8 июля. Туск примет участие со стороны ЕС. Большой вопрос, кто будет представлять Киев?", - написал журналист.

Напомним, 20 марта в Брюсселе состоялся мини-саммит с участием президента Украины Петра Порошенко, президента Европейского совета Дональда Туска, а также глав Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и Европарламента Антонио Таяни.

Главной целью неформального мини-саммита стало согласование подходов к развитию отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу.

Накануне переговоров Порошенко заявлял, что надеется на проведение саммита в начале лета.