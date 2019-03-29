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Стала відома дата саміту Україна-ЄС


Від ЄС участь візьме президент Дональд Туск

Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 8 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка в Twitter.

Він нагололошує, що з боку Євросоюза у саміті візьме участь президент Європейської ради Дональд Туск. Водночас, хто буде представляти Україну стане відомо після виборів президента. 

"Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 8 липня. Туск братиме участь з боку ЄС. Велике питання, хто буде представляти Київ?", - написав журналіст.

Нагадаємо, 20 березня у Брюсселі відбувся міні-саміт за участі президента України Петра Порошенка, президента Європейської ради Дональда Туска, глав Єврокомісії Жан-Клода Юнкера та Європарламенту Антоніо Таяні.

Головною метою неформального міні-саміту стало узгодження підходів до розвитку відносин між Україною та ЄС на найближчу перспективу.

Напередодні переговорів Порошенко заявляв, що сподівається на проведення саміту на початку літа.

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