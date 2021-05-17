Стала відома дата прес-конференції Зеленського

Про це повідомили РБК-Україна у прес-службі Офісу президента.

Прес-конференцію за результатами двох років перебування на посаді Зеленський проведе у четвер, 20 травня, повідомили в ОП.

Зазначимо, минулого тижня радник керівника ОП по антикризовим комунікаціям Михайло Подоляк повідомив РБК-Україна, що в Офісі президента обговорюють можливі формати її проведення.

"Треба і підсумки підвести за другий рік каденції Зеленського і відповісти на питання про те, якою буде трансформація нашої держави протягом третього року каденції", - сказав він.

Крім того, за його словами, буде напрацьовано спеціальний формат прес-конференції.

РБК-Україна раніше писало, що в 2019 році Зеленський провів 14-годинний прес-марафон і побив світовий рекорд. У минулому році прес-конференція також була 20 травня.