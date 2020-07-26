Стала известна дата предвыборного съезда партии "Слуга народа"

Фото: съезд партии СН (РБК-Украина)

Ориентировочно съезд партии запланирован на 21 августа

Съезд партии "Слуга народа" запланирован ориентировочно на 21 августа. Ожидается, что тогда будут представлены кандидаты на местные выборы.

Об этом заявила заместитель председателя фракции в Раде Евгения Кравчук в Facebook.

Она отметила, что во время създа вероятно будут показаны команды областных организаций "Слуги народа" вместе с кандидатами на должности председателей областных центров.

"Также выдвинем кандидата на довыборах по 208 округу", - написала Кравчук.

Напомним, Верховная рада назначила местные выборы на 25 октября 2020 года.

Отдельно на 25 октября назначили выборы в 208 округе Черниговской области после смерти народного депутата Валерия Давыденко в мае.

Кроме того, в Украине изменилось избирательное законодательство: продуктовые наборы от кандидатов запретили, а суммы залогов на местных выборах существенно снизили.

Одновременно в ЦИК заявляют, что местные выборы в Украине состоятся в сложных условиях из-за изменения избирательного закона и пандемии коронавируса.