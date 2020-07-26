Стала відома дата передвиборного з'їзду партії "Слуга народу"

Фото: з'їзд партії СН (РБК-Україна)

Орієнтовно з'їзд партіїї запланований на 21 серпня

З'їзд партії "Слуга народу" заплановний орієнтовно на 21 серпня. Очікується, що тоді будуть представлені кандидати на місцеві вибори.

Про це заявила заступник голови фракції у Раді Євгенія Кравчук у Facebook.

Вона зазначила, що під час з'їзду ймовірно будуть показані команди обласних осередків "Слуги народу" разом із кандидатами на посади голів обласних центрів.

"Також висунемо кандидата на довиборах по 208 округу", - написала Кравчук.

Нагадаємо, Верховна рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Окремо на 25 жовтня призначили вибори в 208 окрузі Чернігівської області після смерті народного депутата Валерія Давиденка у травні.

Крім того, в Україні змінилося виборче законодавство: продуктові набори від кандидатів заборонили, а суми застав на місцевих виборах істотно знизили.

Водночас у ЦВК заявляють, що місцеві вибори в Україні відбудуться у складних умовах через зміни виборчого закону і пандемію коронавірусу.