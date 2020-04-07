Стала известна дата открытия нового корпуса "Охматдета"

Новый корпус детской специализированной больницы "Охматдет" откроют 1 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Владимира Зеленского.

По его словам, 1 апреля в новом корпусе закончили основные строительные работы, осталось укомплектовать и подключить медицинское оборудование.

"Открытие планируем на 1 июня - ко Дню защиты детей. Рад, что в такой непростой для всех нас период противостояния эпидемии коронавируса нам удалось вложиться в установленные сроки. Мы годами ждали окончания этого долгостроя. Сейчас как никогда важно иметь такие современные больницы, особенно когда речь идет о детях", - отметил Зеленский.

Отдельно президент отметил, что новый корпус "Охматдета" - это прямой пример того, как должна работать "Большая стройка".

Напомним, строительство нового корпуса больницы началось еще в 2011 году, однако в 2013 было остановлено. После трехлетнего перерыва работы возобновились в 2016 году, и в 2018 был открыт первый комплекс больницы.