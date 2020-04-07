Стала відома дата відкриття нового корпусу "Охматдиту"

Новий корпус дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" відкриють 1 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента Володимира Зеленського.

За його словами, 1 квітня у новому корпусі закінчили основні будівельні роботи, залишилось укомплектувати та підключити медичне обладнання.

"Відкриття плануємо на 1 червня - до Дня захисту дітей. Радий, що в такий непростий для всіх нас період протистояння епідемії коронавірусу нам вдалося дотриматися встановлених термінів. Ми роками чекали на закінчення цього довгобуду. Нині як ніколи важливо мати такі сучасні лікарні, особливо коли йдеться про дітей", - зазначив Зеленський.

Окремо президент зазначив, що новий корпус "Охматдиту" це прямий приклад того, як має працювати "Велике будівництво".

Нагадаємо, будівництво нового корпусу лікарні почалося ще у 2011 році, проте у 2013 було зупинено. Після трирічної перерви роботи поновилися у 2016 році, і у 2018 був відкритий перший комплекс лікарні.