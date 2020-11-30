ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Стала известна дата инаугурации Санду

Автор: РБК-Украина

Инаугурация избранного президента Молдовы Майи Санду пройдет 24 декабря 2020 года. В связи с пандемией COVID-19 церемония не будет пышной.

Самые читаемые новости

Об этом она заявила на большой пресс-конференции, передает newsmaker.md.

По ее словам, инаугурация состоится 24 декабря во Дворце республики. Это будет скромная процедура, с минимальным числом участников из-за пандемии. Она также прокомментировала, какой видит Молдову по истечению своего президентского срока.

"Нельзя решить все проблемы за четыре года. Но можно шаг за шагом, каждый день проводить реформы, работать на благо граждан, и тогда мечты станут реальностью", - отметила Санду.

Напомним, Санду назвала возможные сроки визита в Украину. По ее словам, поездка в Киев и встреча с президентом Владимиром Зеленским ожидается в январе 2021 года.

Отметим, сегодня она выступила за отставку действующего правительства Молдовы и досрочные парламентские выборы. Санду подчеркнула, что народ дал ей мандат на борьбу с коррупцией, а парламентское большинство ранее испугалось ее реформ.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины МолдоваинаугурацияМайя Санду