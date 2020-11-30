Санду назвала возможные сроки визита в Украину

Фото: Майя Санду (facebook com maia sandu)

Избранный президент Молдовы Майя Санду надеется посетить с визитом Украину в начале января. На это время она уже будет официально находиться в статусе президента.

Об этом она заявила на большой пресс-конференции, передает newsmaker.md.

В частности, она подтвердила, что первые визиты, которые она совершит как президент, будут поездки в Киев и Бухарест.

"Точной даты визитов пока нет. Вероятно, это будет в январе", - отметила Санду.

Она также заверила, что Молдова продолжит поддерживать территориальную целостность Украины, несмотря на возможное ухудшение отношений с Россией.

"Мы поддерживали и поддерживаем территорию целостность Украины, и надеемся, что другие страны поддержат территориальную целостность Молдовы", - добавила.

Напомним, ранее сообщалось, что Санду планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленский после своего официального вступления в должность.

До этого Молдову посетит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, стороны должны начать решение ряда проблемных вопросов. Также сообщалось, что МИД Украины готовит визит нового молдавского президента.