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Российских миротворцев в Приднестровье должна заменить миссия ОБСЕ, - Санду

Кишинев, Понедельник 30 ноября 2020 12:06
Российских миротворцев в Приднестровье должна заменить миссия ОБСЕ, - Санду
Фото: Майя Санду (flickr com reneweuropegroup)
Автор: Марианна Присяжнюк

Российских миротворцев в непризнанном Приднестровье должна заменить миссия ОБСЕ. В этом регионе уже давно нет опасности военной эскалации.

Об этом на большой пресс-конференции заявила избранный президент Молдовы Майя Санду.

По ее словам, миротворческая группа находится в Приднестровье на основании соглашения Молдовы с Российской Федерацией, но Кишинев считает, что эта миссия должна быть мирной.

"В связи с тем, что опасности вооруженных столкновений давно нет, позиция молдавской стороны заключается в том, что эта миссия должна быть трансформирована в гражданскую миссию под эгидой ОБСЕ", - заявила Санду.

Напомним, ранее Санду в очередной выступила за вывод оперативной группы российских войск из Приднестровья. По ее мнению, российская армия должна уйти вместе с боеприпасами, которые охраняет в этом регионе. Отметим, Молдова не давала согласия на размещение российских войск в Приднестровье.

В июне заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар уже говорил, что Киев и Кишинев требуют переформатировать миссию в Приднестровье в полицейскую под эгидой ОБСЕ.

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Новости Украины Политика миротворцыМолдоваПриднестровьеМайя Санду

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