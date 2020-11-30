Стала известна дата инаугурации Санду

Фото: Майя Санду (flickr com reneweuropegroup)

Инаугурация избранного президента Молдовы Майи Санду пройдет 24 декабря 2020 года. В связи с пандемией COVID-19 церемония не будет пышной.

Об этом она заявила на большой пресс-конференции, передает newsmaker.md.

По ее словам, инаугурация состоится 24 декабря во Дворце республики. Это будет скромная процедура, с минимальным числом участников из-за пандемии. Она также прокомментировала, какой видит Молдову по истечению своего президентского срока.

"Нельзя решить все проблемы за четыре года. Но можно шаг за шагом, каждый день проводить реформы, работать на благо граждан, и тогда мечты станут реальностью", - отметила Санду.

Напомним, Санду назвала возможные сроки визита в Украину. По ее словам, поездка в Киев и встреча с президентом Владимиром Зеленским ожидается в январе 2021 года.

Отметим, сегодня она выступила за отставку действующего правительства Молдовы и досрочные парламентские выборы. Санду подчеркнула, что народ дал ей мандат на борьбу с коррупцией, а парламентское большинство ранее испугалось ее реформ.