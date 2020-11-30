Стала відома дата інавгурації Санду

Фото: Майя Санду (flickr com reneweuropegroup)

Інавгурація обраного президента Молдови Майї Санду відбудеться 24 грудня 2020 року. У зв'язку з пандемією COVID-19 церемонія не буде пишною.

Про це вона заявила на великій прес-конференції, передає newsmaker.md.

За її словами, інавгурація відбудеться 24 грудня у Палаці республіки. Це буде скромна процедура, з мінімальним числом учасників через пандемію. Вона також прокоментувала, якою бачить Молдову після закінчення свого президентського терміну.

"Не можна вирішити всі проблеми за чотири роки. Але можна крок за кроком, кожен день проводити реформи, працювати на благо громадян, і тоді мрії стануть реальністю", - зазначила Санду.

Нагадаємо, Санду назвала можливі терміни візиту до України. За її словами, поїздка до Києва і зустріч з президентом Володимиром Зеленським очікується в січні 2021 року.

Зазначимо, сьогодні вона виступила за відставку чинного уряду Молдови і дострокові парламентські вибори. Санду підкреслила, що народ дав їй мандат на боротьбу з корупцією, а парламентська більшість раніше злякалася її реформ.