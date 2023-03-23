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Стала 20-ю. Польща приєдналась до спільних закупівель боєприпасів для України

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Польща, Четвер 23 березня 2023 19:59
Стала 20-ю. Польща приєдналась до спільних закупівель боєприпасів для України Фото: віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 23 березня, Польща приєдналась до спільних закупівель боєприпасів для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака.

"Ми приєдналися до угоди ЄС про спільні закупівлі боєприпасів для України", - заявив міністр.

За словами Блащака, Польща від самого початку прагнула започаткувати таку ініціативу. Він також сказав, що це велика підтримка для України та можливість для польської оборонної промисловості.

Зазначимо, що до "альянсу" вже долучилось 20 країн. Серед них:

  • Австрія;
  • Бельгія;
  • Хорватія;
  • Кіпр;
  • Чехія;
  • Естонія;
  • Фінляндія;
  • Франція;
  • Німеччина;
  • Греція;
  • Люксембург;
  • Мальта;
  • Нідерланди;
  • Португалія;
  • Румунія;
  • Словаччина;
  • Швеція;
  • Іспанія;
  • Польща;
  • Норвегія.

Нагадаємо, днями ЄС погодив план закупівлі боєприпасів для України.

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