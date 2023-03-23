Стала 20-й. Польша присоединилась к общим закупкам боеприпасов для Украины
Сегодня, 23 марта, Польша присоединилась к совместным закупкам боеприпасов для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака.
"Мы присоединились к соглашению ЕС о совместных закупках боеприпасов для Украины", - заявил министр.
По словам Блащака, Польша с самого начала стремилась положить старт такой инициативе. Он также сказал, что это большая поддержка для Украины и возможность польской оборонной промышленности.
Отметим, что к "альянсу" уже присоединилось 20 стран. Среди них:
- Австрия;
- Бельгия;
- Хорватия;
- Кипр;
- Чехия;
- Эстония;
- Финляндия;
- Франция;
- Германия;
- Греция;
- Люксембург;
- Мальта;
- Нидерланды;
- Португалия;
- Румыния;
- Словакия;
- Швеция;
- Испания;
- Польша;
- Норвегия.
Напомним, на днях ЕС согласовал план закупки боеприпасов для Украины.
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