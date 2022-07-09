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Стал "сельским старостой" в оккупации. В Киевской области задержан коллаборант

Фото: в Киевской области полиция задержала коллаборанта (npu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Житель Бучанского района Киевской области получил "кресло старосты" за сотрудничество с оккупантами. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"Во время оккупации населенных пунктов Киевской области злоумышленник плодотворно сотрудничал с врагом - передавал документацию из поселкового совета военным РФ в отношении участников АТО и лиц, участвовавших в операции объединенных сил, стратегических объектов инфраструктуры Бучанского района", - рассказывают в МВД.

Также коллаборант призывал местное население сотрудничать с оккупантами, раздавая гумпомощь от РФ.

По данным министерства, в марте он организовал сборы, на которых его призначили "старостостой нескольких сел". Он занимал эту "должность" до момента освобождения Киевской области от оккупантов.

Задержание злоумышленника (npu.gov.ua)

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты в Херсоне и Мелитополе отстранили от власти местных, которые согласились сотрудничать с захватчиками.

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