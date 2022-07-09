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Став "сільським старостою" в окупації. У Київській області затримано колаборанта

Фото: У Київській області поліція затримала колаборанта (npu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Житель Бучанського району Київської області отримав "крісло старости" за співпрацю з окупантами. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ Україна.

"Під час окупації населених пунктів Київської області зловмисник плідно співпрацював з ворогом - передавав документацію з селищної ради військовим РФ щодо учасників АТО та осіб, які брали участь в операції об'єднаних сил, стратегічних об'єктів інфраструктури Бучанського району", - розповідають у МВС.

Також колаборант закликав місцеве населення співпрацювати з окупантами, роздаючи гумдопомогу від РФ.

За даними міністерства, у березні він організував збори, на яких його призначили "старостою кількох сіл". Він обіймав цю "посаду" до моменту звільнення Київської області від окупантів.

Затримання зловмисника (npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти в Херсоні та Мелітополі усунули від влади місцевих, які погодилися співпрацювати із загарбниками.

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БучаВійна Росії проти України