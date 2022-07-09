Став "сільським старостою" в окупації. У Київській області затримано колаборанта

"Під час окупації населених пунктів Київської області зловмисник плідно співпрацював з ворогом - передавав документацію з селищної ради військовим РФ щодо учасників АТО та осіб, які брали участь в операції об'єднаних сил, стратегічних об'єктів інфраструктури Бучанського району", - розповідають у МВС.

Також колаборант закликав місцеве населення співпрацювати з окупантами, роздаючи гумдопомогу від РФ.

За даними міністерства, у березні він організував збори, на яких його призначили "старостою кількох сіл". Він обіймав цю "посаду" до моменту звільнення Київської області від окупантів.

Затримання зловмисника (npu.gov.ua)