Стал известен состав сборной Украины по баскетболу на матчи против Испании

Тренерский состав сборной Украины по баскетболу назвал расширенный состав игроков, готовящихся к матчам отбора на чемпионат мира.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
В расширенный состав вошли 15 баскетболистов, из которых 13 выступают в украинской Суперлиге:
Расширенный состав:
Защитники
Форварды
Центровые
Главный тренер – Айнарс Багатскис.
Ассистенты – Виталий Степановский, Максим Михельсон, Валерий Плеханов.
Сначала наша сборная сыграет против Испании на выезде – 24 февраля в Кордове, матч начнется в 21:45. После чего 27 февраля в 16:00 будет принимать испанцев в киевском Дворце спорта.
Напомним, что "Киев-Баскет" уступил бельгийскому "Антверпу" в матче Кубка Европы ФИБА.