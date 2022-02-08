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Стал известен состав сборной Украины по баскетболу на матчи против Испании

Автор: Андрей Вырва

Тренерский состав сборной Украины по баскетболу назвал расширенный состав игроков, готовящихся к матчам отбора на чемпионат мира.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

В расширенный состав вошли 15 баскетболистов, из которых 13 выступают в украинской Суперлиге:

Расширенный состав:

Защитники

  • Денис Лукашов, "Прометей"
  • Виталий Зотов, "Днепр"
  • Илья Сидоров, "Прометей"
  • Иссуф Санон, "Днепр"
  • Джером Рэндл, "Будивельник"

Форварды

  • Александр Липовой, "Прометей"
  • Богдан Близнюк, "Будивельник"
  • Иван Ткаченко, "Черкасские Мавпы"
  • Артем Ковалев, "Киев-Баскет"
  • Вячеслав Бобров, "Днепр"
  • Сергей Павлов, "Днепр"

Центровые

  • Вячеслав Петров, "Прометей"
  • Владимир Герун, "Бююкчекмедже", Турция
  • Дмитрий Скапинцев, "Киев-Баскет"
  • Артем Пустовой, "Гран-Канария", Испания

Главный тренер – Айнарс Багатскис.

Ассистенты – Виталий Степановский, Максим Михельсон, Валерий Плеханов.

Сначала наша сборная сыграет против Испании на выезде – 24 февраля в Кордове, матч начнется в 21:45. После чего 27 февраля в 16:00 будет принимать испанцев в киевском Дворце спорта.

Напомним, что "Киев-Баскет" уступил бельгийскому "Антверпу" в матче Кубка Европы ФИБА.

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