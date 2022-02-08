Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі проти Іспанії

Тренерський склад збірної України з баскетболу назвав розширений склад гравців, які будуть готуватися до матчів відбору на чемпіонат світу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний сайт Федерації баскетболу України.
До розширеного складу увійшли 15 баскетболістів, з яких 13 виступають в українській Суперлізі:
Розширений склад:
Захисники
Форварди
Центрові
Головний тренер – Айнарс Багатскіс.
Асистенти – Віталій Степановський, Максим Міхельсон, Валерій Плеханов.
Спочатку наша збірна зіграє проти Іспанії на виїзді – 24 лютого в місті Кордова, матч розпочнеться о 21:45. Після чого 27 лютого о 16:00 прийматиме іспанців у київському Палаці спорту.
Нагадаємо, що "Київ-Баскет" поступився бельгійському "Антверпу" в матчі Кубку Європи ФІБА.