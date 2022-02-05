"Киев-Баскет" уступил "Антверпу" в Кубке Европы ФИБА
В матче четвертого тура второго группового этапа Кубка Европы ФИБА бельгийский "Антверп" принимал украинский клуб "Киев-Баскет". Хозяева паркета победили со счётом 83:70.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Антверп (Бельгия) – Киев-Баскет (Украина) 83:70 (22:20, 15:19, 24:14, 22:17)
Киев-Баскет: Вудсон 16, Кеффи 15, Ковалев 7, Скапинцев 7+7 подборов, Войналович 2 – старт; Свинг 13, Томпсон 7, Гаррет 0+5 подборов, Аникиенко 2, Тыртышник 1.
В первой десятиминутке на паркете была равная игра, однако бельгийцы в последней атаке вышли вперед и выиграли четверть – 22:20. Вторую десятиминутку лучше провел украинский клуб, иногда увеличивая свое преимущество до шести очков. На большой перерыв клубы ушли с преимуществом киевлян 39:37.
Третью четверть киевляне провалили, кое-где позволяя бельгийцам выйти вперед на 11 очков. Перед последней десятиминуткой счет был 61:53 в пользу бельгийцев. В последней четверти "Антверп" увеличил свое преимущество до 13 очков и одержал уверенную победу 83:70.
Следующий свой матч "Киев-Баскет" сыграет с немецким "Крайльсхаймом" 8 февраля в 20:00.
Напомним, что матч между "Миланом" и "Фенербахче" в Евролиге закончился массовым столкновением между игроками.