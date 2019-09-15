Стал известен объем новой программы МВФ для Украины

Украина договаривается с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе Расширенного финансирования EFF объемом 5 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Так, лица, близкие к переговорам, рассказали, что новая программа будет, скорее всего, рассчитана на три года.

Одним из основных вопросов в сотрудничестве МВФ с Украиной остается преодоление коррупции. Об этом сообщил спикер МВФ Джерри Райс во время общения с прессой в четверг.

"Один из ключевых элементов переговоров, которые мы проводим с Украиной касается важности создания эффективной системы преодоления коррупции. Это чрезвычайно важный элемент нашего сотрудничества с Украиной. Этот элемент был важен в течение предыдущих лет и остается важным элементом текущих обсуждений", - заявил представитель МВФ.

Ранее сообщалось, что правление Национального банка Украины встретилось с миссией Международного валютного фонда, которая прибыла в Украину для работы для переговоров о новой программе.

Как отмечает агентство Fitch Ratings, новое соглашение Украины с Международным валютным фондом, вероятно, будет включать контрольные структурные "маяки". Среди обязательств Украины могут быть новое законодательство, ужесточающий надзор за финансовым сектором (закон о "сплите"), развитие рынка сельскохозяйственных земель, устойчивый прогресс и ощутимые результаты в борьбе с коррупцией, прогресс в приватизации и создания рыночного механизма внутренних цен на газ.